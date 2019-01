CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio cerca colpi sul mercato, e guarda in Turchia. La società biancoceleste, come riporta Tuttomercatoweb, ha messo gli occhi su Eljif Elmas, seconda punta classe 1999 del Fenerbahce. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Borussia Dortmund. Per acquistare l’attaccante servono almeno 15 milioni di euro.