CALCIOMERCATO Lazio, Dusan Basta nel mirino del Bologna

LAZIO MERCATO USCITE – Dusan Basta piace al Bologna. Il giocatore laziale è in uscita e la società rossoblù deve rinforzarsi sul mercato per mantenere il proprio posto in Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, il serbo potrebbe essere l’uomo giusto per dare vigore alla squadra di Filippo Inzaghi. In casa Lazio il terzino non è stato utilizzato molto spesso in questa stagione da Simone Inzaghi, forse a Bologna con Filippo avrà la sua chance.