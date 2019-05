CALCIOMERCATO. Lazio in pressing per Viana, ma occhio alla concorrenza. Wallace ai saluti

CALCIOMERCATO LAZIO – Con il campionato ormai agli sgoccioli, è tempo di mercato in casa Lazio. Tare sarebbe già piombato su Bruno Viana, centrale del Braga per cui, però, ci sarebbe una concorrenza molto alta.

CONCORRENZA – Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, i biancocelesti sarebbero in pole per accaparrarsi il classe ’95, che dal canto suo vorrebbe fortemente restare in Europa per continuare la sua crescita e riuscire a conquistarsi, in futuro, un posto nella Selecao.

WALLACE IN USCITA – In biancoceleste, Viana andrebbe a sostituire il partente Wallace, ormai ai saluti. Il difensore brasiliano piace in Premier: il ds Tare avrebbe già parlato con il procuratore del calciatore, Jorge Mendes, per trovargli una sistemazione che possa garantirgli una minusvalenza e soprattutto rilanciarlo dopo una stagione negativa.