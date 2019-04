Calciomercato: Lazio interessata a Zaracho, giovane stella del Racing. Il giocatore: “Valuterò le offerte”

CALCIOMERCATO ZARACHO – Da Matias Zarate a… Matias Zaracho: la Lazio potrebbe tornare ad investire su un giovane talento argentino. La voce era stata lanciata qualche settimana fa dal portale “Doble Amarilla” e nel paese sudamericano, adesso, non hanno più dubbi: il club biancoceleste segue la promettente stella del Racing Avellaneda classe 1998.

IL GIOCATORE – Trequartista ma anche esterno offensivo, Zaracho ha realizzato 3 gol e 3 assist in stagione in campionato e lo scorso 26 marzo ha esordito con la maglia dell’Argentina durante l’amichevole con il Marocco, subentrando al giocatore della Fiorentina, Pezzella. Una giovane promessa che ha voglia di approdare nel calcio europeo, nonostante abbia un ottimo rapporto con il Racing. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Zaracho ha il contratto in scadenza nel 2022 ma una clausola rescissoria di 18 milioni. Una cifra alta ma non impossibile se si pensa che la Lazio ha investito la stessa somma lo scorso anno per Correa. L’attaccante, poi, ha evidenziato la voglia di nuove avventure, parlando ai media argentini.

FUTURO – “Vorrei rimanere al Racing per giocare la Copa Libertadores, ma per il futuro vedremo cosa accadrà. Rimango calmo, se arriveranno offerte saranno valutate. Al Racing sono a mio agio, ho un contratto lungo e sono riuscito a raggiungere una continuità che prima non avevo mai avuto”.