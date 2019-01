CALCIOMERCATO Lazio, la Spal mette gli occhi su Murgia

LAZIO MERCATO MURGIA – Alessandro Murgia, centrocampista biancoceleste, non ha avuto molto spazio alla Lazio in questo campionato. Mister Inzaghi ha preferito fare altre scelte tattiche, visto l’ampia disponibilità dei suoi giocatori in quel ruolo. Ecco perché il classe ’96 è tra i candidati alla partenza: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe attirato l’interesse della Spal. Si attendono sviluppi al riguardo.