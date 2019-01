Calciomercato Lazio, l’agente di Andersen: “Piace a 6 top club italiani”

CALCIOMERCATO L’AGENTE DI ANDERSEN – Joachim Andersen anche nel mirino della Lazio? Il centrale della Sampdoria ha vissuto un girone d’andata da protagonista e il suo nome è stato accostato a tante squadre. Il padre e agente Jacob ha parlato a Ekstra Bladet, non escludendo nessuna big: “Ho avuto diversi incontri di mercato. Mio figlio interessa non solo ai primi sei club italiani, ma anche inglesi. Non penso che accadrà qualcosa in questa sessione di mercato.E nemmeno Joachim lo pensa, sta bene nella squadra in cui si trova. Restiamo comunque a disposizione se qualche grande club è interessato a un incontro“.