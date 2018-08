CALCIOMERCATO. Lazio, Lotito: “In Italia nessuno ha i soldi per Milinkovic”. Ma il Milan…

LOTITO MILINKOVIC LAZIO – Sergej Milinkovic-Savic resta il dilemma di mercato per la Lazio. E mentre le inglesi sono già fuori dalla corsa con il mercato chiuso da due giorni, resta a guardare il Real Madrid che però non sarebbe intenzionato a trasferimenti così onerosi. Per l’Italia invece ci pensa Lotito ad escludere trasferimenti: “Nessuna squadra italiana ha i soldi per poterselo permettere”, ha detto il patron biancoceleste al Corriere della Sera.

L’ANNUNCIO – A riaccendere le speranze ci ha pensato Giuseppe LaScala, noto avvocato facente parte del gruppo dei piccoli azionisti rossoneri, che sul suo profilo Twitter ufficiale in mattinata ha scritto: “Secondo me #ACMilan ha già comprato #MilinkovicSavic. Ma Lotito vuole annunciarlo l’ultimo giorno perché non compra nessuno al suo posto”. E poi ha confermato: “A parte gli scherzi: mi pare evidente che il Milan ci stia lavorando con tutte le forze. Non vedo movimenti su Draxler ? Ergo: SMS (Sergej Milinkovic-Savic, ndr) è già nostro”.