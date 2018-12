CALCIOMERCATO Lazio, Milinkovic-Savic probabile obiettivo di Marotta all’Inter

LAZIO MILINKOVIC MERCATO – Inizia oggi l’era Marotta all’Inter. In queste ore infatti è in corso il CDA nerazzurro. La società ufficializzerà l’incarico del manager ex Juve, che intanto ha già gli occhi puntati al mercato di giugno. Sono molti i giocatori che attirano l’attenzione del nuovo AD: tra questi c’è anche un laziale. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo nonostante le recenti critiche alla Lazio, piace molto a Marotta, che già nella sua esperienza alla Juve aveva provato a prenderlo ma non era riuscito a convincere pienamente tutta la dirigenza Juve, tanto da non affondare il colpo se non dopo un suo primo approccio con il Presidente Lotito in Lega.