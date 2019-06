CALCIOMERCATO, Lazio-Spal: domani ennesimo incontro per Lazzari

CALCIOMERCATO LAZIO SPAL – Si continua a lavorare a oltranza per Manuel Lazzari. Dopo aver strappato il ‘sì’ da parte dell’estense, ora la Lazio deve accordarsi con la Spal, che chiede 15 milioni di euro. Resta da valutare il valore della contropartita tecnica offerta dai biancocelesti, e cioè Alessandro Murgia. Intanto, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, è in programma un nuovo incontro tra i due club per cercare l’accordo definitivo.