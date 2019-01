CALCIOMERCATO Lazio, Sprocati torna a casa ma è solo di passaggio

LAZIO SPROCATI MERCATO – Mattia Sprocati, arrivato alla Lazio questa estate dalla Salernitana e attualmente in forza al Parma, avrebbe deciso di porre fine ai suoi rapporti con il club gialloblù. La sua esperienza con la maglia dei crociati non è stata delle più eclatanti e il giocatore avrebbe palesato l’intenzione di lasciare il club ducale. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe accasarsi a Verona, nelle file dell’Hellas. La società biancoceleste, detentrice del suo cartellino, avrebbe dunque iniziato a muovere i primi passi per la nuova trattativa.