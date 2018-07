CALCIOMERCATO. Lazio-Strakosha, rigettate le richieste di Bayer Leverkusen e Liverpool

CALCIOMERCATO STRAKOSHA LAZIO – E’ stato al centro del calciomercato della Lazio, in uscita. Ora è ufficiale la permanenza di Strakosha con la maglia biancoceleste. Il portiere, a riposo ad Auronzo di Cadore, sarebbe comunque stato voluto fortemente da due top club europei: il Bayer Leverkusen e il Liverpool cui, pochi giorni fa, ha acquistato l’ex giallorosso Allison a una cifra elevatissima: 75 milioni di euro. Nonostante, come sottolinea il Corriere dello Sport, a Formello fossero arrivate offerte economiche molto allettanti, Lotito non ne ha voluto sapere di cedere il giocatore albanese.