CALCIOMERCATO, Lazio sulla mezz’ala del Fenerbache

CALCIOMERCATO LAZIO – Si avvicina il calciomercato invernale, e la Lazio si guarda intorno. Secondo media inglesi i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Elmas, mezz’ala 19enne del Fenerbache. Il giocatore macedone, da qualche tempo anche in Nazionale, gioca in Turchia, dove in un anno e mezzo ha collezionato 31 presenze, nonostante la giovane età. Sembra che su di lui ci siano anche Inter e Roma. Il giovane potrebbe arrivare in caso di partenza di Milinkovic. La mezz’ala macedone è in scadenza nel 2022 e la sua valutazione sarebbe di 15 milioni.