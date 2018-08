CALCIOMERCATO. Caicedo sempre più vicino alla permanenza in biancoceleste

CALCIOMERCATO CAICEDO LAZIO RAYO VALLECANO – La permanenza di Caicedo alla Lazio potrebbe rivelarsi non più un’ipotesi così poco credibile. Infatti l’attaccante biancoceleste, come riporta Il Messaggero, era prossimo al passaggio al Rayo Vallecano ma il club spagnolo, poi, avrebbe deciso di rincorrere un profilo diverso dal centravanti ecuadoregno. Il tecnico Simone Inzaghi spera vivamente, comunque, in un altro elemento offensivo oltre alla conferma del giovane e sorprendente Rossi.