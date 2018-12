CALCIOMERCATO, Lazio interessata ad un giocatore del Milan

CALCIOMERCATO LAZIO MILAN – La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano è arrivato al Milan in estate per 14 milioni, dato il suo scarso impiego la Lazio potrebbe presentare un’offerta già a gennaio.