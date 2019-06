CALCIOMERCATO BERTOLACCI – Il calciomercato inizia ufficialmente il 1 luglio, ma sono già tante le voci che circolano in giro. Come riporta tuttomercatoweb, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista che il 30 giugno si svincolerà dal Milan, Andrea Bertolacci. Sul classe 91, c’è però la forte concorrenza dell’Atalanta.