CALCIOMERCATO NAPOLI OSPINA – Il Napoli ha scelto. E’ David Ospina Ramírez il portiere che arriverà domani per sostenere le visite mediche. Come riporta Sky Sport, il colombiano dell’Arsenal arriva in prestito con diritto di riscatto. La squadra partenopea affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata di campionato, alle ore 18.