CALCIOMERCATO. Wesley-Perez: la Lazio adesso deve scegliere

LAZIO WESLEY PEREZ – In casa Lazio continua la ricerca del vice Immobile. La stagione non positiva di Caicedo ha convinto la società ad intervenire sul mercato per trovare un nuovo centravanti che sia in grado di non far rimpiangere l’assenza dell’attaccante italiano. Se fino a qualche giorno fa sembrava ormai imminente l’arrivo nella capitale di Wesley adesso, in casa Lazio, le cose sembrano essere cambiate. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’attaccante dell’Arsenal, Lucas Perez, avrebbe superato la concorrenza del brasiliano. La Lazio ha, da tempo, un accordo, con Wesley ma le alte richieste del Bruges – 15 milioni di euro – creano più di qualche perplessità all’interno della dirigenza laziale. L’attaccante spagnolo, in forza al club inglese, richiederebbe infatti uno sforzo economico minore: l’Arsenal sarebbe pronto a farlo partire per una cifra vicino ai 10 milioni di euro e il calciatore sarebbe ben disposto a trasferirsi a Roma dove riabbraccerebbe il suo ex compagno, ai tempi del Deportivo, Luis Alberto. Il Club Bruges ha consesso altre due settimane per chiudere la trattativa, adesso tocca alla Lazio prendere la sua decisione.