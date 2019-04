Coppa Italia, Milan-Lazio: è record di spettatori

COPPA ITALIA MILAN LAZIO – Milan e Lazio si affrontano questa sera a San Siro per staccare il pass valido per la finale di Roma. Si riparte dallo 0-0 dell’andata ma in questa semifinale al Meazza si è registrato un afflusso di 61,045 spettatori, il record di sempre per il penultimo atto di una Coppa Italia. Rossoneri e biancocelesti si sfideranno sul campo, sugli spalti invece la vittoria è già stata raggiunta.