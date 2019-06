Lazio, Ceballos chiude a Zidane: “Non voglio più lavorare con lei”

CALCIOMERCATO CEBALLOS LAZIO – La storia tra Ceballos e il Real Madrid è al momento conclusa. Il tecnico francese avrebbe comunicato al trequartista di non includerlo nel progetto e della stessa idea sarebbe stato anche lo stesso calciatore: “Non c’è problema mister. Neanche io volevo continuare con lei”. Sullo spagnolo, come riporta AS, ci sono tante squadre: oltre alla Lazio che lo segue c’è infatti da registrare l’interesse di Juve, Napoli, Milan, Tottenham e Betis.