LAZIO LAZZARI – Il matrimonio tra la Lazio e Manuel Lazzari alla fine si è compiuto. Come riporta Sky Sport, i due presidenti Lotito e Mattioli hanno raggiunto finalmente l’accordo per il trasferimento dell’esterno. Alla SPAL resterà invece Alessandro Murgia oltre ad un conguaglio economico compreso tra i 7 e i 10 milioni. La Lazio si riserverà l’opzione di un controriscatto per il centrocampista romano: Lazzari intanto, nell’attesa dell’ufficialità, può già considerarsi un giocatore biancoceleste.