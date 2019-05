Calciomercato, Lazovic non rinnova con il Genoa, la Lazio ci pensa

CALCIOMERCATO LAZIO LAZOVIC – Darko Lazovic è sempre più lontano dal rinnovo con il Genoa. L’esterno serbo, dopo 4 stagioni in rossoblu, sembrerebbe cercare nuovi stimoli e non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. La Lazio già a gennaio aveva provato a portarlo a Roma, salvo poi virare su Romulo. Sull’out di destra i biancocelesti cercano garanzie e Lazovic a parametro zero potrebbe essere uno dei candidati: come riporta calciomercato.com però, su di lui ci sono anche Atalanta e Torino.