CALCIOMERCATO Lazzari più vicino alla Lazio: nuovo indizio da Ferrara

CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI – La Lazio si prepara ad ufficializzare i primi colpi del mercato estivo. Mentre sembrano ormai chiusi gli accordi per Jony e Vavro, per Manuel Lazzari la distanza non si colma. La società avrebbe l’accordo con il giocatore ma ballano 3-4 milioni tra domanda ed offerta. Un indizio sulla possibile svolta in positivo della trattativa arriva però da Ferrara. Lazzari, quest’oggi, non si è infatti presentato al primo dei tre giorni di Festa della Curva Ovest al quale era stato invitato insieme al tecnico Semplici e al difensore Felipe. Ufficialmente la Spal parla di motivi personali ma la sensazione è che il terzino possa aver evitato l’evento pubblico per dribblare le eventuali domande dei giornalisti sul mercato.