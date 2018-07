CALCIOMERCATO. Lo Monaco (ad Catania) su Papu Gomez alla Lazio: “Il matrimonio si potrà consumare”

CALCIOMERCATO LAZIO PAPU GOMEZ – Sembrano essere più vicini di quanto sembra Papu Gomez e la Lazio. Il giocatore, desiderio espresso da mister Inzaghi al presidente Lotito e al Ds Igli Tare, potrebbe perciò arrivare a Roma. La cifra rappresenta ancora un motivo di divergenze fra i biancocelesti e l’Atalanta: massimo 10 milioni è la somma offerta dal club di Formello mentre i nerazzurri ne chiedono ben 15. Intanto Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato del Catania (squadra in cui Gomez ha militato), è intervenuto a ‘Radio Incontro Olympia’ sostenendo che questo accordo possiede, a suo parere, tutti i presupposti per essere raggiunto.

GLI INIZI DI GOMEZ AL CATANIA – “Ho portato Gomez in Italia, a Catania già infiammava il pubblico come senz’altro potrà fare con i supporters laziali. Sì, serenamente posso affermare che il matrimonio fra la Lazio ed il Papu si potrà consumare. Lotito e Tare fanno bene ad accontentare un allenatore come il loro che tanto ha fatto e molto alla Lazio potrà ancora fare. Capisco perfettamente Inzaghi che ha messo l’argentino in cima alla sua lista della spesa. Simone, come Gasperini che rappresenta l’ultimo ostacolo da superare per la conclusione felice dell’operazione, è conscio dell’affidabilità, integrità, regolarità, esperienza unite alla qualità del numero 10 bergamasco, che a trent’anni esatti merita questa attenzione, merita questa possibilità di giocarsi obiettivi importanti in una piazza come Roma altrettanto importante.”

TRATTATIVA PAPU GOMEZ-LAZIO – “Tornando al Presidente capitolino, il suo merito è già quello di aver portato il prezzo del cartellino di Gomez a parametri più che accettabili, perché se l’Atalanta parte da 20 milioni, la Lazio da 10, a 14 o 15 sarà un affare da chiudere visti i prezzi che girano soprattutto in Italia. Bisogna calcolare che Acerbi, stessa età ma difensore, è stato pagato dalla Lazio 12 bonus compresi. Colgo l’occasione per invitare in Sicilia Claudio Lotito e la squadra biancoceleste per un’amichevole di celebrazione del Papu Gomez con la sua nuova maglia davanti ai suoi vecchi tifosi…”.