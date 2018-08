CALCIOMERCATO. Lotito cerca di piazzare Mauricio

LAZIO CALCIOMERCATO MAURICIO – Tanti sono i giocatori in esubero nella rosa biancoceleste e, fra questi, vi è anche Mauricio. Secondo tuttosalernitana.com, Lotito starebbe pensando di girare il difensore brasiliano alla Salernitana. Il centrale, tornato a Roma dopo l’esperienza al Legia Varsavia, non rientra nei piani societari del club capitolino e il patron biancoceleste starebbe tentando di convincerlo a trasferirsi in Campania, dove però giocherebbe in Serie B. Mauricio, tuttavia, sembrerebbe preferire un ritorno in Brasile.