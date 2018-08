CALCIOMERCATO. Lucas Perez, niente Serie A: per lui c’è il West Ham

CALCIOMERCATO LAZIO PEREZ – Niente Serie A per Lucas Perez: l’attaccante dell’Arsenal sembrava destinato alla Lazio o al Frosinone, che negli ultimi tempi aveva mostrato un certo interesse. Non giocherà però in Italia l’attaccante spagnolo amico di Luis Alberto: come riporta ‘Sky Sport’ il giocatore andrà al West Ham. Pellegrini, nuovo tecnico degli Hammers, ha chiesto esplicitamente alla propria dirigenza l’attaccante che nell’ultima stagione ha giocato al Deportivo: Perez potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.