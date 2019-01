CALCIOMERCATO, Lukaku verso il Newcastle: le cifre dell’accordo

LUKAKU – Presto Lukaku volerà in Inghilterra, dove sosterrà le mediche e poi firmerà con il Newcastle. Il belga sarà dunque un nuovo giocatore del club di Premier League. Il giocatore arriverà nella squadra allenata da Rafa Benitez in prestito con diritto di riscatto.

LE CIFRE – Come riporta il Corriere dello Sport, Lukaku si trasferisce al Newcastle in prestito per 500mila Euro con opzione di riscatto fissata a 20 milioni. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per la Lazio, sperando che il club inglese possa completare il suo acquisto in estate. A queste cifre sarebbe un autentico colpo di mercato.