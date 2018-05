CALCIOMERCATO. Marchetti, contratto in scadenza al termine della stagione. Su di lui una squadra di Serie A

LAZIO MARCHETTI GENOA – Al termine della stagione, dopo 7 anni trascorsi a Formello, Federico Marchetti lascerà la Lazio. L’ultima presenza collezionata da Marchetti risale addirittura al 5 febbraio 2017 in un Pescara-Lazio terminato 2-6 per i biancoceleti. Da lì in poi si sono perse le traccie del portiere azzurro che, finito ai margini della rosa, ha continuato ad allenarsi da solo a Formello. Secondo quanto riportato dal Messaggero la prossima squadra di Federico Marchetti potrebbe essere il Genoa di Preziosi che quest’estate, molto probabilmente, vedrà partire il suo portiere Perin. All’estremo difensore laziale il Genoa avrebbe offerto un biennale con opzione per il terzo anno.

A.P.