CALCIOMERCATO. Milinkovic, è sfida United-Real. E la Juve…

MILINKOVIC MERCATO LAZIO –continuano a mantenere vivi i contatti per trovare la migliore sistemazione perSe in Italia solo la Juventus si è mossa concretamente, conin Europa la concorrenza è tanta.per il serbo, come evidenzia calciomercato.com , vuoleil presidente biancoceleste ha affidato la trattativa all’agente Jorge Mendes conMa si sarebbe accesa la sfida con ilgli inglesi infatti starebbero studiando una super offerta da recapitare alla Lazio nelle prossime ore.