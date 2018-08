CALCIOMERCATO. Milinkovic, Inzaghi aspetta. E Immobile verso il rinnovo

MILINKOVIC CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI – Manca poco all’inizio della stagione 2018/2019, e la situazione Milinkovic-Lazio resta ancora bloccata, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Secondo quanto evidenzia Il Messaggero, lo stesso mister Inzaghi sarebbe in ansia per le sorti del centrocampista serbo che, infatti, resta al centro del mercato e potrebbe salutare Formello entro l’inizio del campionato. Da risolvere anche la questione contrattuale di Ciro Immobile: la Lazio è pronta a blindare il giocatore, il rinnovo è sempre più vicino. L’attaccante prolungherà il contratto adeguando l’ingaggio da 2,5 a 3 milioni a stagione.

MILINKOVIC E IL RINNOVO – Senza una proposta indecente e fuori mercato Sergej resta a Roma. Domani è fissata la partenza per Stoccolma per l’amichevole contro l’Arsenal e poi trasferimento in Germania, con il serbo protagonista. Manchester United, Chelsea, Real Madrid e Juventus sono pronte a proporre alla Lazio cifre allettanti. Lotito non intende fare sconti e prepara un ritocco dell’ingaggio: stipendio a 3,2 milioni e scadenza posticipata di un anno, al 2023.