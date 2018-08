CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC LAZIO – Il Milan pensa a Milinkovic-Savic. Ma come riporta Sportmediaset Leonardo, direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan si sarebbe diretto in queste ore a Parigi con lo scopo di intavolare una trattativa Adrien Rabiot del Psg. La strada per Milinkovic sembra dunque, per la società rossonera, in salita.