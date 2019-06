CALCIOMERCATO Morrison vicino al ritorno in Premier

CALCIOMERCATO LAZIO MORRISON – Il matrimonio tra la Lazio e Ravel Morrison finirà tra pochi giorni senza che l’amore tra le parti sia mai definitivamente sbocciato. Arrivato nella capitale nel 2015, il 30 giugno scadrà il suo contratto e il giocatore sarà libero di trasferirsi in un altro club. L’attaccante classe 1993 non è mai riuscito a consacrarsi nel calcio italiano e le esperienze in prestito al QPR, all’Atlas e per ultimo all’Östersund non sono andare brillantemente. Ravel terminerà ufficialmente il rapporto con la Lazio tra tre giorni e dal 1 luglio potrebbe tornare in Premier League.

IL RITORNO IN PREMIER – Secondo quanto riferisce il Mirror, infatti, Morrison sarebbe finito nel mirino dello Sheffield United, club neo-promosso nella massima serie. Il giocatore avrebbe già visitato lo stadio e le proprietà della società, aprendo al trasferimento. Nel campionato inglese Ravel aveva fatto vedere tutte le sue qualità e chissà che la nuova esperienza oltremanica non possa regalargli nuove soddisfazioni.