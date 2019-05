Calciomercato, Murillo può tornare in Serie A: Lazio interessata

CALCIOMERCATO LAZIO – Jeison Murillo, difensore centrale ex Inter, lascerà la Liga vista la scelta blaugrana di non riscattarlo. Il colombiano 26enne ha trovato poco spazio nelle sue avventure a Barcellona e Valencia e potrebbe scegliere di far ritorno in Serie A. In passato, come riporta calciomercato.it, è stato accostato al Milan ma al momento soprattutto Lazio, Roma e Fiorentina sarebbero interessate al suo acquisto. La squadra di Inzaghi dovrà necessariamente sistemare in estate il reparto arretrato e un possibile interessamento per Murillo non è da escludere.