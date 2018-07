CALCIOMERCATO. Nizza, Balotelli vuole andare via: il club chiede 10 milioni

CALCIOMERCATO NIZZA BALOTELLI – Balotelli pare voler calare il sipario sulla sua positiva esperienza al Nizza. L’attaccante italiano, reintegrato anche in Nazionale dal neo ct Mancini, avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il club che, stando a quanto riporta L’Equipe, chiede almeno 10 milioni per il cartellino del classe ’90. 51 presenze e 33 reti il suo bilancio in Francia fra Ligue 1 e Coppa di Francia, il cui nome in passato è stato spesso associato (anche) a quello della Lazio.