CALCIOMERCATO, non solo la Lazio su Elmas

ELMAS – Non solo la Lazio su Eljif Elmas. Come riporta il portale Fotocam, sul centrocampista classe ’99 del Fenerbahce è sempre più forte anche l’interesse della Fiorentina. Domenica prossima, per la sfida contro il Galatasaray, ci saranno osservatori di Lazio e Zenit, ma saranno presenti anche quelli del club viola. Chi vincerà la sfida per il giovane talento?