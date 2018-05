CALCIOMERCATO. Non solo la Lazio su Sandro. Il calciatore: “Il mio futuro? Deciderò presto”

LAZIO BENEVENTO SANDRO – Quella del Benevento non verrà di certo ricordata come ua delle stagioni più positive dal punto di vista dei risultati ottenuti in campo. Dopo una prima parte di stagione disastrosa, grazie anche agli innesti di gennaio la squadra è riuscita a togliersi qualche soddisfazione e a chiudere in maniera dignitosa il campionato. Tra i protagonisti della seconda parte di stagione c’è senza dubbio il 29enne Sandro. Il brasiliano acquistato dall’Antalyaspor, si è guadagnato fin da subito la fascia di capitano ed ha collezionato con i giallorossi 13 presenze ed un gol. Le sue buone prestazioni, come riportato dal portale calciomercato.it avrebbero attirato l’attenzione di Lazio, Milan Sampdoria e Parma che starebbero effettuato dei sondaggi sul brasiliano. Lo stesso calciatore, durante l’evento “Il calcio e le ore di lezione” presso l’IIS Galilei-Vetrone ha parlato così del suo futuro: “In questa città ho trovato una passione ed un amore molto grande per la propria squadra. Il mio futuro? Al momento non so, ma deciderò presto e tutti lo sapranno”.