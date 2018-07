CALCIOMERCATO. Nuovo nome per il centrocampo: Tare offre 17 milioni. Su di lui anche una tedesca

LAZIO MERCATO MENDES – Il calciomercato della Lazio ha ancora cose importanti da dire e le operazioni del duo Tare-Lotito non sono affatto terminate. Occorre consegnare ad Inzaghi una rosa competitiva – soprattutto dopo la cessione di Anderson – che possa essere protagonista su tre fronti e, di conseguenza, i 5 “colpi” già messi a segno non possono bastare per Simone Inzaghi. Nelle ultime ore, dalla Francia, si è parlato di un forte interessamento della Lazio nei confronti di Thiago Mendes, centrocampista ventiseienne del Lille, in passato seguito da Inter e Milan. L’interesse sarebbe così concreto che, secondo L’Equipe, il ds della società capitolina avrebbe già presentato un’offerta di 17 milioni per strappare Mendes ai francesi. La stessa proposta sarebbe stata presentata anche dal Wolfsburg, che al momento sembrerebbe essere la concorrente principale dei biancocelesti nella corsa al centrocampista brasiliano.

S.D.B.