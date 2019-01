Calciomercato, nuovo possibile prestito per D. Anderson

CALCIOMERCATO LAZIO ANDERSON – Nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile rientro alla Lazio già in questa sessione di mercato ma probabilmente tornerà per poi ripartire. Djavan Anderson, esterno destro classe 1995, è stato acquistato dai biancocelesti in estate e girato in prestito alla Salernitana. Dopo sei presenze in maglia granata, il brasiliano potrebbe lasciare la Campania ed essere girato, sempre in prestito, al Foggia. I pugliesi, attualmente a rischio retrocessione, vogliono rinforzare la rosa per mantenere la categoria cadetta: chissà che il giovane Anderson non possa essere il primo tassello per provare a raggiungere l’obiettivo.