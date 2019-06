CALCIOMERCATO, per Badelj spunta anche lo Zenit: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO BADELJ ZENIT – Uno dei papabili alla partenza in casa Lazio è Milan Badelj. Il centrocampista croato non ha trovato il minutaggio che credeva nella Capitale, ecco perché potrebbe fare le valigie. D’altronde, le pretendenti non mancano: sulla corsa all’ex Fiorentina – stando a quanto riportato il Corriere dello Sport – si sarebbe inserito anche lo Zenit San Pietroburgo.