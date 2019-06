Calciomercato, per la difesa si pensa anche a Vogt: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO VOGT – Tra i rinforzi richiesti da Simone Inzaghi alla società nel prossimo mercato estivo c’è anche un difensore centrale. Il reparto arretrato biancoceleste ha sofferto la mancanza di affidabilità nel corso dell’ultimo campionato ed il tecnico è alla ricerca di un profilo d’esperienza da affiancare con continuità a Francesco Acerbi.

IL NUOVO NOME – Tra i profili seguiti dalla Lazio ci sono Bruno Viana e Biraschi, ma non solo: come riporta La Gazzetta dello Sport, Igli Tare starebbe valutando anche il profilo di Kevin Vogt. Difensore centrale classe 1991, il tedesco gioca dal 2016 nell’Hoffenheim e nell’ultima stagione è stato impiegato in 34 occasioni. Forte fisicamente e preciso con i piedi, Vogt ha un contratto in scadenza nel 2022 ed un valore di mercato intorno ai 12 milioni. In Germania è stato impiegato nella difesa a tre, sistema di gioco che ritroverebbe anche a Roma.