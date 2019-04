Calciomercato, per la difesa spunta Koundé ma il Bordeaux avvisa: “Non bastano 20 milioni”

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO – Non solo Adekanye: la Lazio è a lavoro per preparare i colpi del prossimo mercato estivo ormai alle porte. Tra i reparti da rinnovare c’è anche la difesa e secondo quanto si apprende dalla stampa francese i biancocelesti avrebbero sondato il terreno per Jules Koundé, forte difensore classe 1998 del Bordeaux. Il giocatore ha esordito in Ligue1 nel gennaio 2018 e in questa stagione ha collezionato 18 presenze e 2 gol. Nonostante la giovane età, su di lui c’è l’interesse anche di Milan ed Inter e il costo del cartellino non è affatto cosa da poco.

LA RICHIESTA – Hugo Varela, manager del Bordeaux, ha rilasciato un’intervista all’Equipe nella quale ha lasciato intendere che la società francese difficilmente si priverà del giocatore: “Non lo venderemo. Non se ne andrà per 20 milioni, vogliamo costruire una grande squadra”. Lazio avvisata.