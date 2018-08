CALCIOMERCATO. Perea via dalla Salernitana: Colantuono lo boccia

CALCIOMERCATO LAZIO SALERNITANA COLANTUONO – Nuova destinazione per Brayan Perea. Il centravanti colombiano, di proprietà della Lazio, è costretto a fare armi e bagagli a causa della scelta fatta dal tecnico della Salernitana Stefano Colantuono di non ritenerlo all’altezza della rosa. Quindi, continua il sito tuttosalernitana.com, il calciatore è costretto a far ritorno a Roma dove il club biancoceleste dovrà trovare una nuova squadra dove far approdare l’attaccante. molto probabilmente potrebbe essere all’estero.