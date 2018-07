CALCIOMERCATO Ramires alla Lazio: si può fare

CALCIOMERCATO LAZIO RAMIRES – Potrebbe rivelarsi non solo un sogno l’arrivo di Ramires alla Lazio. Il giocatore dello Jiangsu, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha voglia di tornare in Europa lasciandosi alle spalle la parentesi in Cina (a causa di ragioni di vita) paese al quale dovrebbe rimanere legato fino al 2019. La trattativa, per questi motivi, potrebbe concretizzarsi al di là dello spettro dell’alto compenso percepito dal calciatore in Oriente pari a 11 milioni e decisamente fuori portata per il presidente Lotito. Quest’ultimo, pronto all’ingaggio solo in caso di partenza di Milinkovic, sarebbe disposto ad arrivare alla stipulazione di un contratto triennale da 4 mln a stagione. Si sa, però, che nel momento in cui Ramires sarà svincolato (come fortemente richiesto dai suoi procuratori) la concorrenza, per il club biancoceleste, sarà agguerritissima.