CALCIOMERCATO, Ritorno di fiamma per Wesley

CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY – Lazio sedotta e abbandonata. Quest’estate Wesley è stato a un passo dal vestire la maglia biancoceleste ed aveva visitato anche Formello, ma il Club Brugge alzò le pretese sul prezzo del cartellino e sfumò tutto. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà e Sportitalia, Tare adesso sarebbe tornato alla carica per trattare con il club belga il trasferimento dell’attaccante brasiliano alla Lazio. Attualmente la valutazione del giocatore si aggira sui 20 milioni di euro, ma il club capitolino non sembra spaventato e prepara il colpo in vista dell’estate, forte del gradimento del giocatore, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.