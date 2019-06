CALCIOMERCATO, Samatta: “Nel mio futuro non ci sarà il Genk: in corso delle trattative”

CALCIOMERCATO LAZIO – C’è anche il nome di Mbwana Samatta in ottica Lazio, soprattutto dopo il trasferimento di Wesley all’Aston Villa. L’attaccante classe ’92, intanto, ai microfoni della tv della Tanzania ha parlato del suo possibile addio: ecco le sue dichiarazioni.

SUL FUTURO – “Per ora non posso parlare di un mio trasferimento, ma di certo non mi vedo ancora nel Genk. Attualmente sono in corso delle trattative, potrò dire di più quando ci sarà una fumata bianca. Prego Dio affinchè il mio desiderio di partire sia esaudito, ma oggi ho ancora un contratto con il Genk”.