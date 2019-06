CALCIOMERCATO, Siviglia: Monchi insiste per Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – Luis Alberto resterà, con ogni probabilità, alla Lazio. Eppure, sullo spagnolo non si spegne l’interesse del Siviglia, città natale del giocatore e club in cui ha militato anche in passato. Stando a quanto riportato dal portale iberico estadiodeportivo.com l’ex ds giallorosso ed attuale direttore sportivo del club andaluso Monchi, starebbe pressando per far tornare l’ex biancoceleste in casa. La società biancoceleste però si priverà di Mago Luis solo davanti ad un’offerta importante.