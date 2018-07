CALCIOMERCATO. Spunta Grujic tra i desideri della Lazio

GRUJIC CALCIOMERCATO LAZIO LIVERPOOL – Nuovi scenari e spiragli si aprono dall’Inghilterra. Uno dei desideri della Lazio potrebbe diventare realtà. Si tratta del centrocampista del Liverpool Grujic. Il 22enne serbo, stando a quanto riporta il tabloid The Guardian è stato più volte in passato accostato ai biancocelesti seppur quest’ultimi diano priorità ad altre mire. I Reds avrebbero deciso di essere disponibili alla cessione in prestito del giocatore. Fatto sta che per il club di Lotito, qualora quello di Grujic fosse un obiettivo principale, non sarebbe un’impresa facile dato che un accanito Cardiff, anch’esso in Premier League, è fortemente intenzionato all’acquisto del calciatore balcanico.