CALCIOMERCATO Suggestione giapponese in difesa: la Lazio studia il colpo Tomiyasu

CALCIOMERCATO LAZIO TOMIYASU – Tra i reparti che potrebbero subire una clamorosa rivoluzione in casa Lazio c’è la difesa. I biancocelesti dovranno sostituire la partenza di Wallace e (probabilmente) anche quella di Radu. Simone Inzaghi ha richiesto almeno due innesti: il primo dovrebbe essere Denis Vavro mentre regna ancora l’incertezza sul secondo profilo.

LA PISTA GIAPPONESE – Tra i tanti nomi accostati alla Lazio, è di oggi la suggestione giapponese che porta al profilo di Takehiro Tomiyasu, difensore classe 1998 del Sint-Truiden. Secondo quanto riferisce Repubblica, infatti, i biancocelesti vorrebbero inserirsi nella trattativa tra il club belga ed il Bologna. La squadra di Mihajlovic ha avanzato un’offerta di 6 milioni a fronte dei 10 richiesti. Lo stallo nella trattativa potrebbe fare al caso dei capitolini, pronti a regalare ad Inzaghi un innesto di livello. Tomiyasu ha chiuso il campionato belga collezionando 38 presenze ed 1 gol nella sentitissima sfida contro l’Anderlecht: utilizzato come centrale di destra nella difesa a tre, con la nazionale giapponese gioca invece come centro-sinistra in una retroguardia a quattro. Un giocatore duttile e pronto che potrebbe fare al caso della nuova Lazio.