CALCIOMERCATO. Svelato Mister X: la Lazio sulle orme di Ramires

CALCIOMERCATO RAMIRES LAZIO – Non ci sarebbero dubbi al riguardo: Ramires è il super obiettivo del calciomercato della Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore brasiliano potrebbe arrivare a Roma con i soldi che la società ricaverà eventualmente dalla cessione di Milinkovic-Savic. Il carioca, attualmente risorsa del Suning in Cina, non si sarebbe presentato in ritiro con la squadra, segnale questo che renderebbe ancora più fondata l’interesse della società di Lotito per il calciatore sudamericano. Certo è che quest’ultimo, qualora sbarcasse nella Capitale, dovrà ridimensionare il proprio ingaggio, certamente inferiore rispetto a quello percepito nel club orientale. Tutto, a questo punto, dipende dalla cessione o meno di Milinkovic Savic: se centrocampista serbo non lascerà la capitale, il sogno di vedere Ramires in biancoceleste svanirà di punto in bianco.