CALCIOMERCATO. Tare in via di chiusura per il sostituto di Anderson?

CALCIOMERCATO TARE LAZIO FELIPE ANDERSON – Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa che porta Joaquin Correa alla Lazio. L’attaccante del Siviglia, alla fine, potrebbe spuntarla su Papu Gomez dell’Atalanta per il quale Lotito non vuole spendere più di 10 milioni, il preferito da mister Inzaghi. Il colpo, pronto ad essere messo a segno da Igli Tare, dovrebbe ammontare sui 10-15 milioni nonostante, come riporta il Corriere dello Sport, dalla soglia dei 20 mln gli spagnoli sembrerebbero non voler scendere al momento. A convincere il club biancoceleste dell’acquisto dell’argentino è la sua predisposizione a giocare come esterno sinistro nel tridente offensivo. 24 anni il prossimo 13 agosto il ragazzo possiede un gran potenziale e agilità in campo. Non è la sua prima esperienza in Italia dato che nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia della Sampdoria.