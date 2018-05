CALCIOMERCATO. Torna di moda l’attaccante spagnolo: è stato già vicino alla Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO – Lucas Perez si appresta a calare il sipario sulla sua seconda esperienza in Spagna, nel Deportivo la Curuna, dove è arrivato in prestito dall’Arsenal. Ora il calciatore farà ritorno a Londra, parlerà con i dirigenti anche di una eventuale nuova sistemazione che, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, potrebbe essere la Lazio.

IL RETROSCENA – L’attaccante è stato vicino al club biancoceleste in passato per ben due volte: anche lo scorso agosto, per il dopo Keita, si faceva insistentemente il suo nome, ma alla fine è arrivato Nani. È un grande amico di Luis Alberto, con il quale ha condiviso una strepitosa stagione nella Liga 2015/2016.

IL PREZZO? – Tutto da decidere, ancora: se l’affare sia percorribile o meno lo si capirà tra fine maggio ed inizio giugno, quando l’Arsenal comunicherà la sue intenzioni ed il costo del cartellino del calciatore.